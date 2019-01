Manjšinska delničarja Seljak in Lapajne s prevzemno namero za lastnico Hidrie Primorske novice Manjšinska delničarja Hidrie Iztok Seljak in Dušan Lapajne sta prek družb Inovatis in Ladis objavila prevzemno namero za delnice družbe H&R, ki je lastnica idrijske Hidrie. Za delnico ponujata 35 evrov. Seljak je zaradi suma nepravilnosti pri odkupu delnic naznanil ostala direktorja Hidrie Holdinga - Gašperja in Urško Svetlik.

