Strokovnjaki opozarjajo: Vodo iz studencev je pred pitjem potrebno prekuhati 24ur.com Na Mestni občini Celje so naročili analize, s katerimi so preverili kakovost vode v treh studencih na območju Celja - Gabrovka, Skalna klet in Meškov studenec, iz katerih občani na lastno odgovornost pogosto pijejo vodo ali pa jo odnašajo domov. Analize so pokazale, da ima najboljšo kakovost pitne vode studenec Skalna klet, medtem ko ima studenec Gabrovka najslabšo.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Marjan Šarec

Edvard Svetlik

Anže Kopitar