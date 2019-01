V gozdovih za 16 milijonov evrov škode Dom in vrt Vlada je potrdila poročilo o stanju in oceni lanske škode v gozdovih. Škoda zaradi oktobrskega vetroloma znaša 7,2 milijona evrov, škoda, ki je nastala med januarjem in oktobrom lani zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, pa 8,9 milijona evrov. Skupaj je je za 16,1 milijona evrov.

