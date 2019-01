Sodni svet zavrgel in zavrnil dodelitev petih sodnic na specializirani oddelek Demokracija Na obremenjenem specializiranem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča so si obetali kadrovske okrepitve, vendar je sodni svet zavrgel kandidaturi dveh sodnic in zavrnil kandidature treh sodnic, poroča današnji Dnevnik. Predsednik okrožnega sodišča Marjan Pogačnik pravi, da je čas za poglobljeno debato, kako naprej.

