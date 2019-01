Na fakulteti za arhitekturo v pripravi pravil sodelovanja med študenti in pedagogi Primorske novice Na Univerzi v Ljubljani so pristojni v četrtek obravnavali navedbe skupine študentov fakultete za arhitekturo o nedopustnih praksah izkoriščanja študentov. Strinjali so se, da je treba poklicno in pedagoško sodelovanje med študenti in pedagogi v bodoče obvarovati očitanih nepravilnosti. Na fakulteti bodo zato pripravili pravila sodelovanja.

