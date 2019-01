Omejitev obiskov tudi na travmatoloških oddelkih UKC Ljubljana SiOL.net Zaradi povečanega pojava respiratornih okužb so na travmatoloških oddelkih Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana do preklica omejili obiske. Obiski so vsak dan med 14. in 15. uro dovoljeni eni zdravi osebi ob poostrenih higienskih ukrepih.

