Novi lastniki v prenovo kompleksa San Simon Primorske novice Izolski hotelski kompleks San Simon, ki je konec lanskega leta dobil nove lastnike, bo po napovedih prve goste spomladi pričakal prenovljen in z osveženo ponudbo. Do konca marca bodo celovito prenovili hotel Haliaetum in depandanso, v sredini aprila pa bodo končali tudi obnovo bazena, restavracij in tobogana.

