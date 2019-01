Ministrstvo za zdravje je v letu 2018 za celotno območje Slovenije določilo 18 specializacij iz ginekologije in porodništva. To po njihovi oceni omogoča nemoteno delo tako na primarnem nivoju zdravstvene dejavnosti kot na sekundarnem nivoju, so zapisali v odzivu na današnja opozorila ginekologov o preobremenjenosti in kadrovski stiski.