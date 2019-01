Konflikt interesov: Državni denar članom sveta za medicinske vede, Noč brez programa #video SiOL.net V oddaji Argument na Planetu so v četrtek zvečer predstavili zgodbo Zoisovega nagrajenca in priznanega kardiologa Marka Noča, ki so mu po 14 letih ukinili financiranje raziskovalnega programa. Sinoči so ustvarjalci oddaje izpostavili štiri člane znanstvenega sveta, ki so s svoje pozicije črpali državni denar. Ljudje, ki predlagajo ocenjevalce projektov, namreč tudi kandidirajo za javni denar in ga...

Oglasi Omenjeni Klinični center

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Edvard Svetlik

Matjaž Kek

Goran Dragić

Borut Pahor