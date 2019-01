Štuhčeva do ponedeljka na treningu v Italiji Lokalec.si Zmagovalka zadnjega smuka in superveleslaloma alpskih smučark Ilka Štuhec se je po odpovedanih tekmah v St. Antonu zaradi slabih vremenskih razmer vrnila na trening v Italijo. V Ultentalu bo s svojo ekipo opravila dodaten sklop treningov pred tekmami v Cortini d’Ampezzo prihodnji konec tedna, so sporočili iz njenega tabora. Tekme v St. Antonu so prireditelji […]

Sorodno















Oglasi