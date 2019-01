Voznica trčila v nasproti vozeče vozilo in pobegnila s kraja 24ur.com V Ljubljani se je zgodila prometna nesreča z lažjimi telesnimi poškodbami in precejšnjo materialno škodo. Voznica je izsilila prednost pri zavijanju v levo in trčila v osebni avtomobil voznice, ki je takrat peljala naravnost, nato pa pobegnila s kraja nesreče.

