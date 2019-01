Na poljskem zaradi vohunjenja aretiran Huaweijev uslužbenec Slo-Tech Avtor [email protected] (Dare Hriberšek) [st.slika 68938]Na Poljskem so pripadniki državne varnostne službe aretirali in tudi že ovadili direktorja prodaje kitajskega podjetja Huawei, Weijinga Wanga. Razlog je domnevno vohunjenje za Kitajsko, ob njem pa so pridržali še uslužbenca tamkajšnjega telekoma Orange Polska, sicer državljana Poljske. Slednji je po poročanju poljskih medijev nekdanji uslužbenec njihovih tajnih služb. Policija je obenem že preiskala bivališči obeh osumljencev, pa tudi sedeža obeh podjetij, Huaweia in Oranga.

