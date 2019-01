Posmrtno pomilostili štiri temnopolte Američane, ki so bili po krivem obsojeni posilstva belke 24ur.com Republikanski guverner ameriške zvezne države Floride Ron DeSantis je v petek posmrtno pomilostil štiri temnopolte moške, ki so jih leta 1949 po krivem obsodili zaradi posilstva bele ženske. S tem so oprali enega večjih madežev v rasistični zgodovini južnjaške države.

