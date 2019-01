Ste zamudili dvojne glasove za Luko Dončića? NIč hudega, TO SO DATUMI, ki še prinašajo dvojne pike Ekipa Luka Dončić po nekaj več kot polovici glasovanja za tekmo vseh zvezd zaseda drugo mesto na Zahodu in skupno četrto. Toda časa je še dovolj, da mladeniča dvignete višje.



Več na Ekipa24.si

Oglasi