Zjutraj ob 7.54 je na regionalni cesti pri Zavratcu na območju Sevnice osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo nazaj na kolesa in nudili pomoč pri odstranitvi, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi ter ga očistili. V nesreči se nihče ni poškodoval.