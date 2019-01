Vodilni končali Olimpijin zmagoviti niz, Jeseničani do tesne zmage SiOL.net V spopadu vodilnih ekip Alpske lige se je končal niz enajstih zaporednih zmag HK SŽ Olimpije. Zmaji so proti vodilni Val Pusterii vodili z 2:0, na domačem ledu že vonjali zmago, nato pa popustili in izgubili po kazenskih strelih (2:3). Deseti kolektiv tekmovanja HDD Sij Acroni Jesenice, na branilsko mesto je pripeljal Miho Pesjaka, je pri Gardeni zmagal s 6:5.

