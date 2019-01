Risani kralj Matjaž se je prebudil in prišel v slovenska kina Reporter V Kinodvoru so včeraj premierno prikazali danski celovečerni animirani film Neverjetna zgodba o velikanski hruški. Kot predfilm je bil na sporedu kratki animirani film režiserke in scenaristke Katarine Nikolov o Kralju Matjažu. Po projekcijah v Kinodvoru

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Luka Dončić

Rene Krhin

Milan Kučan

Marjan Šarec