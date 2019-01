Ko je odpustil direktorja FBI Comeyja, so v FBI preiskovali, ali je Trump ruski agent Reporter Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je po poročanju časnika New York Times sprožil leta 2017 preiskavo o tem, ali je ameriški predsednik Donald Trump delal za Rusijo. Kot so za petkovo izdajo časnika povedali neimenovani viri, je bila preiskava sprožena

Sorodno

Oglasi