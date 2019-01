Ob avtocesti v Arji vasi do poletja štirizvezdični hotel Dnevnik Žalski podjetnik Enes Draganović bo ob avtocesti Koper-Maribor v Arji vasi do poletja odprl nov štirizvezdični hotel A. Hotel bo imel 48 sob, v njem bodo tudi restavracija, konferenčna soba, wellness center in fitnes, je povedal vodja hotela Zoran...

