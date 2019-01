V Boliviji prijeli italijanskega levičarskega skrajneža Battistija: 'Majhno darilo je na poti' 24ur.com V Boliviji so v soboto prijeli nekdanjega člana skrajne italijanske levičarske skupine Cesareja Battistija, ki so ga v domovini obsodili na dosmrtni zapor zaradi štirih umorov. Battistija, ki je leta 1981 pobegnil iz pripora v Italiji in zadnja leta živel v Braziliji, bodo najverjetneje izročili Italiji.

Sorodno Oglasi Omenjeni Bolivija

Brazilija

Italija Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Luka Dončić

Anže Kopitar

Polona Hercog

Dejan Židan