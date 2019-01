Z območja IS na vzhodu Sirije evakuirali 600 ljudi, Netanjahu potrdil petkov napad Dnevnik Z območja, ki ga na vzhodu Sirije še nadzoruje skrajna skupina Islamska država (IS), so v soboto evakuirali več kot 600 ljudi, so sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice. Borci, ki jih podpirajo ZDA, se medtem pripravljajo na...

