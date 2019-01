Plaz v Avstriji zasul tri smučarje, pogrešan še 28-letnik 24ur.com Snežni plaz je pri kraju Lech v Avstriji terjal najmanj tri smrtne žrtve, četrto osebo še pogrešajo. Štirje nemški smučarji so po prvih izsledkih policije smučali na zaprti progi, ko jih je zasul plaz. Umrli so bili stari 32, 36 in 57 let, iskalne akcije za pogrešanim 28-letnim smučarjem pa trenutno ne morejo nadaljevati, saj je nevarnost snežnih plazov prevelika.

