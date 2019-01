dr. Jože Pučnik prejel poklon tudi pred državnim zborom Nova24TV V petek 11. januarja je pred parlamentom v Ljubljani potekala spominska slovesnost dr. Jožeta Pučnika. Spomnili so se ga slovenski demokrati, ki se bodo trudili, da bo slovesnost postala vsakoletni dogodek. Pred slovenskim parlamentom so se demokrati včeraj poklonili 16. obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika, očeta slovenske državnosti. Bil je motor slovenskega osamosvajanja in demokratičnih […]

Sorodno





Oglasi