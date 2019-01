Popoln ruski dan v Oberhofu, do zmage še moška štafeta, Slovenci 9. Sportal Ruski biatlonci so prepričljivo dobili štafetno tekmo v nemškem Oberhofu. Drugi so bili Francozi, tretji pa Avstrijci. Slovenska četverica je končala v deseterici, bila je deveta.

