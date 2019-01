VIDEO: Strašljivo! To je trenutek, ko je povozil gledalca in odpeljal naprej Svet 24 Na reliju Dakar izključili Rusa, ki je povozil gledalca in nadaljeval z vožnjo. Gledalce, ki so stali na vrhu vzpona, je v prahu težko videl in za nesrečo, ki jo je povzročil, sprva sploh ni vedel.





