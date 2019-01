V predoru zgorel avtobus, ki je prevažal hrvaške dijake 24ur.com Ognjeni zublji so včeraj zajeli avtobus, na katerem so bili hrvaški srednješolci, ki so se vračali s smučanja v Švici. Požar se je začel v enem od švicarskih predorov, iz katerega so se vili oblaki dima. Po nesreči so se že oglasili tudi v Arrivi Hrvaška, kjer zatrjujejo, da je bilo vozilo redno servisirano, tik pred potjo pa so opravili dodaten pregled, ki ni pokazal pomanjkljivosti.

