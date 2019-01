Presenečenje v New Yorku: domačini ponižali vodilno Tampo SiOL.net Hokejisti New York Islanders so na domačem ledu v Brooklynu kar s 5:1 premagali najboljšo ekipo prvenstva, Tampa Bay Lightning. Casey Cizikas in Cal Clutterbuck sta vsak k zmagi prispevala po gol in podajo, nemški vratar Thomas Greiss pa je zaustavil 38 strelov.

