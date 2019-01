Presenečenje v Šempetru, GEN-I prvič na kolenih Sportal Za presenečenje 11. kroga državnega prvenstva so poskrbele odbojkarice SIP Šempeter, ki so po petih nizih strle GEN-I Volley in nasprotnicam zadale prvi poraz sezone v domačem prvenstvu. Najbolj razpoloženi ob zmagi sta bili Anastazija Žnidar, ki je dosegla 20 točk, in Jerneja Lakovšek z 18. Novogoričanke so tretje, imajo dve točki, pa tudi tekmo, manj od vodilnega Calcita.

