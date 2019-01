Loeb dobil še tretjo etapo in je v skupnem seštevku že za petami Al-Attiyaha 24ur.com Po sobotnem dnevu premora se je s šesto etapo nadaljeval vzdržljivostni reli Dakar. Preizkušnjo od Arequipe do San Juana de Marcone v Peruju, dolgo 838 km, sta dobila Čilenec Pablo Quintanilla (husqvarna) med motociklisti in Francoz Sebastien Loeb (Peugeot) med avtomobilisti.

