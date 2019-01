Primož Ulaga o tem, da se mora vrniti Goran Janus, ker je car in ima »jajca« Dnevnik »Janusa morajo čim prej postaviti nazaj, vendar ne v naslednjih dveh letih. Vemo, zakaj je odšel. Kritična sta bila Prevc in Kranjec. Ne gre na silo, če so fantje proti njemu. Ampak Janus je edini, ki lahko v slovenskih skokih naredi rezultat. On je...

Sorodno



Oglasi