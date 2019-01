Čeprav so davki povsod po svetu sveti gral držav, sta se ob razkritju afere "Vilfanovi davki" (vir) predsednik vlade Marjan Šarec in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Peter Vilfan zavila v neverjetni molk, in še vedno se branita z molkom. Pri tem, tudi to je vse bolj očitno, računata tudi na molk večinskih medijev, ne samo RTV Slovenija in Pro Plusa (Pop TV in Kanal A), obe televiziji ...