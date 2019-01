Slovenske ceste pretekli teden terjale tri življenja, skupno letos že pet Dnevnik V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom, v katerih so umrle tri osebe. Letos so slovenske ceste terjale pet smrtnih žrtev, v enakem obdobju preteklega leta pa eno smrtno žrtev, so zapisali na...

