Moravški župan zanika obtožbe in Miloša Bavca poziva na soočenje 24ur.com Župan občine Moravče Milan Balažic in Ljudska iniciativa Moravče zanikata navedbe direktorja Geološkega zavoda Slovenije Miloša Bavca glede domnevno zavajajočih trditev glede mest vzorčenja."Stroka ni nedotakljiva svetinja in je podvržena kritiki, še posebej, ko je njena kakovost vprašljiva," je zapisal Balažic in Bavca pozval na "soočenje argumentov".

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Polona Hercog

Mojca Prelesnik

Borut Pahor