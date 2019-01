Olimpija v pričakovanju Celjanov Sportal Vodilna ekipa državnega prvenstva HK SŽ Olimpija bo ob 20. uri gostila HK ECE Celje. Ljubljančani so po devetih tekmah stoodstotni, Celjani pa so na 11 obračunih zmagali le štirikrat in zasedajo peto mesto.

