Iz morja pri Calaisu pokukali ostanki nemške podmornice Primorske novice Pred obalo v bližini Calaisa na severu Francije so se nedavno pojavile razbitine nemške podmornice iz prve svetovne vojne. Več kot sto let stara in 50 metrov dolga podmornica UC-61 je bila doslej pokopana pod mivko.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jani Brajkovič

Polona Hercog

Tanja Fajon

Mojca Prelesnik