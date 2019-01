Bežal pred policisti in povzročil prometno nesrečo 24ur.com Novomeški policisti so med kontrolo prometa na Ljubljanski ulici v Novem mestu želeli ustaviti voznika, ki pa njihovih znakov ni upošteval in s pospešeno hitrostjo v krožišče zapeljal po nasprotnem voznem pasu. Njegov beg se je končal z nesrečo, v kateri so se poškodovale tri osebe, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil.

