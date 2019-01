Zasegli orožje in prepovedano drogo Lokalec.si Policisti Policijske postaje Ruše so zaradi groženj bivši partnerki in njenim sorodnikom oz. zaradi nasilja v družini, na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 49-letnem občanu iz okolice Slovenske Bistrice. Med hišno preiskavo so policisti zasegli malokalibrsko puško in drogo, za katero sumijo, da je konoplja. Pri hišni preiskavi je sodeloval tudi policist-vodnik službenega […]

