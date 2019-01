Nekateri pravoslavni kristjani vstopili v novo leto Dnevnik Pravoslavni kristjani, ki se ravnajo po julijanskem koledarju, so opolnoči dočakali prihod novega leta. Julijanski koledar, ki 13 dni zaostaja za gregorijanskim, priznavajo srbska, ruska in gruzijska pravoslavna Cerkev. Prihod novega leta so...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Srbija Najbolj brano Osebe dneva Jani Brajkovič

Luka Dončić

Borut Pahor

Polona Hercog

Janez Janša