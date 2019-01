Uradno: stari znanec se bo poskušal vrniti v ligo EBEL Sportal Avstrijski mediji so v nedeljo poročali, da se želi v ligo EBEL vrniti serijski avstrijski prvak v devetdesetih letih preteklega stoletja Feldkirch, dan zatem so to na generalni skupščini potrdili tudi pri kolektivu s Predarlske. Klub, ki je dolga leta tekmoval med avstrijsko elito, trenutno igra v Alpski ligi, vodi pa ga slovenski trener Nik Zupančič.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstrija

Liga EBEL

Tomaž Vnuk Najbolj brano Osebe dneva Jani Brajkovič

Borut Pahor

Luka Dončić

Dejan Židan

Jure Leben