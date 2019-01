Cene bencina in dizla navzgor Energetika.NET Regulirani ceni bencina in dizelskega goriva sta se opolnoči zvišali. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je treba na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest od polnoči odšteti 1,194 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,208 evra.

