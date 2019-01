Nekdanji župan in minister Julian Castro je v soboto postal prvi od bolj znanih demokratov, ki so uradno začeli kampanjo za predsednika ZDA na volitvah leta 2020. Castro je bil pet let župan teksaškega San Antonia, nato pa štiri leta minister za stanovanja v administraciji ameriškega demokratskega predsednika Baracka Obame. Leta 2012 je bil osrednji govornik demokratske nacionalne konvencije v mestu Charlotte.