Zmeren potresni sunek v bližini italijanske Ravenne Primorske novice Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 0.04 zabeležili zmeren potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 250 kilometrov jugozahodno od Ljubljane, v bližini Ravenne v Italiji, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

