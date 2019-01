Harden po novi izjemni predstavi in rekordu sezone mirno dejal: To delam za preživetje ... Ekipa Ameriški košarkarski zvezdnik James Harden je v noči na torek v severnoameriški ligi NBA ob zmagi njegovega Houstona proti Memphisu s 112:94 dosegel 57 točk oziroma svoj rekord sezone. Niz zaporednih tekem z doseženimi 30 točkami in več je podaljšal na 17.



