Plaz pri Schladmingu zasul apartmajsko hišo in del hotela 24ur.com Snežni plaz je ponoči zasul apartmajsko hišo in del hotela v avstrijskem kraju Ramsau am Dachstein v bližini Schladminga. Plaz se je sprožil okoli 1. ure ponoči z bližnje gore kakih 2000 metrov visoko in prigrmel v naselje Ramsau am Dachstein. Reševalci so nato celo noč pregledovali plazovino in proti jutru so sporočili, da v snežni masi niso našli nikogar niti nikogar ne pogrešajo, ...

