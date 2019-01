Sedem let za smrt brezdomca Gorenjski glas Jeseničana Alena Lovića so včeraj na kranjskem sodišču po priznanju krivde za nasilno smrt jeseniškega brezdomca Matevža Potočnika Muzge obsodili na sedem let zapora.

