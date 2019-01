"Evropska družba se stara in avtonomni promet je dober način za ohranjanje samostojnosti in mobilnosti starejših kot tudi skupin, ki, denimo, zaradi zdravstvenih težav ne morejo voziti samostojno ," ob razpravi o poročilu o avtonomni vožnji v Evropskem prometu na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta poudarja Patricija Šulin, nadomestna članica Odbora za promet in turizem.