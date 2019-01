Venezuelski škofi Madurovo oblast smatrajo za nelegitimno, papež Frančišek pa na inavguracijo poslal Nova24TV Papež Frančišek je dan potem, ko so venezuelski škofi vladavino Madura označili za nelegitimno, v Venezuelo poslal svojega predstavnika na inavguralno ceremeonijo venezuelskega diktatorja. Medtem ko so številne države v Latinski Ameriki in Evropi, kot tudi ZDA bojkotirale inavguracijo venezuelskega diktatorja Nicolása Madura, je Vatikan po poročanju Breitbarta na dogodek poslal poljskega monsignorja Gerogea Koovakoda. […]

Oglasi