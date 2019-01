Kitajska na smrt obsodila Kanadčana in ne zanimajo jo "neodgovorne" Trudeaujeve kritike Reporter Kitajske oblasti so danes zavrnile "neodgovorne izjave" kanadskega premierja Justina Trudeauja, ki je bil kritičen do kitajskega pravosodja po obsodbi kanadskega državljana na smrt. 36-letni Robert Lloyd Schellenberg je bil v ponedeljek na višjem sodišču

Sorodno





Oglasi Omenjeni Huawei

Kanada

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Janez Janša

Aljaž Bedene

Luka Dončić

Alenka Bratušek