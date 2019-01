Policija je kazensko ovadila pomočnico v zavodu Kengurujčki RTV Slovenija Kriminalisti so v primeru Kengurujčki kazensko ovadili 67-letnico zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, v preiskavi so potrdili, da je osumljenka nekatere otroke hranila na silo in pri pripravi na počitek povijala v rjuho.

