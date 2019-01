Iz Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da jih občani od tega meseca dalje lahko obiščejo v mobilni policijski postaji. To je vozilo slovenske policije, tehnično opremljeno za delo, ki ga sicer opravljajo na policijski postaji, uporabljali pa ga bodo na širšem območju državne meje, v vaseh in naseljih v Posavju in Beli krajini, ki je bila v zadnjem letu najbolj obremenjena z nezakonitimi pr ...